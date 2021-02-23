Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dilek Geçidi'ndeki kayalıklarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgedeki 45 sığınmacıyı kurtararak kıyıya götürdü. Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığı belirtildi.
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
23.02.2021 - 01:56 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 01:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası ilçesinde 45 sığınmacı Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.
Etiketler : aydın,sığınmacı,mülteci,
769690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769690.aspx
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