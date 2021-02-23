Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi. Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.