Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi. Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.
Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi
23.02.2021 - 03:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tanzanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.
Etiketler : tanzanya,tanzanya covid 19,
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