Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul kongresinde konuştu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'u yeniden kazanacaklarının sözünü veren Kabaktepe "2023 seçimlerini kazanacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Başkanlıklar gelip geçicidir, aslolan davadır. Teşkilat işi, gönül işidir. Gönül işi, muhabbetle sağlanır. Bizler sessiz devrimi gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ile bu günlere geldik. Yapacak daha çok işimiz var" dedi. Ülkenin başına gelen birçok badirede ve darbe girişiminde hep millete güvendiklerini ifade eden Kabaktepe "Milletimiz bu güveni boşa çıkarmadı, gerekli tavrı hep gösterdi" ifadelerini kullandı.