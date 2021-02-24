Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi. Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.