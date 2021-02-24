Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi. Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
24.02.2021 - 19:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Etiketler : terör,haberler,kaçak,
770172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/770172.aspx
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