Şentop, Enis Berberoğlu’nun kararının TBMM’ye gönderilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne mektup gönderdi. Mektupta kararın gönderilme sebebinin anlaşılamadığı ve bu konuda düzeltme yapılmasının istendiği belirtildi
TBMM Başkanı Şentop’tan Anayasa Mahkemesine mektup
24.02.2021 - 21:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesine mektup yazdı.
Etiketler : Mustafa Şentop,
770190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/770190.aspx
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