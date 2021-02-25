Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’den militan toplama kanalları tıkanan PKK, Suriye’de yaşları 13 ila 17 olan çocukları kaçırarak örgüte katıyor. Son olarak Haseke Tel Hacar köyünden 13 yaşındaki Ariana Bahri’yi evlerinin önünden kaçıran terör örgütü bu olaydan kısa bir süre sonra da Aynel Arab'ın Cebna köyünden 16 yaşındaki Silva Calal Miho isimli kız çocuğunu ailesinden zorla kopardı.

"NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ"

Kızı terör örgütü tarafından zorla kaçırılan kadınlardan Sidra Muhammed "Terör örgütü PKK, Kürt halkının namusunu yok sayıyor. Gidecek hiçbir makam ve merci yok. Daha önce 17 yaşında oğlumu silah zoru ile elimizden aldılar. Şimdi de henüz 14 yaşındaki kızım kaçırıldı. Çocuğumuzu istediğimizde tehdit ediliyoruz. Onların nerede olduğunu bilmiyoruz. Bizi duyan kimse yok. Çaresiz kaldık’’ diye konuştu.

ROBOTLAŞTIRIYORLAR

İnsan Hakları Ağı saha görevlilerinden Nur el-Hatip "PKK son dönem Suriye’de ailelerinden zorla aldığı 650 çocuğu Kandil’e gönderdi. Bu çocuklardan 29’unun öldüğünü belgeledik. Bu çocuklar çoğunlukla caddede oyun oynarken ya da çarşıda, pazarda kaçırıldı. Kapatıldıkları eğitim kamplarında dış dünya ile tüm ilişkileri kesiliyor. Âdeta izole edilerek robotlaştırılıyorlar’’ dedi.

'ÖZEL BİRİM' KURDULAR

İnsan Hakları Ağı saha görevlilerinden Nur el-Hatip gazetemize yaptığı açıklamada PKK’nın işgal bölgelerinde sadece çocuk kaçırma amaçlı özel bir birim kurduğunu anlattı. El Hatip "Çocukların tespiti, takibi ve kaçırma operasyonunu ‘’Civannan Sureşker’’ isimli birim yapıyor. Kaçırılan çocuklar bu terör grubu tarafından sınıflandırılıyor. Kandil’e gidecek olanlar, Suriye’de cepheye sürülecek olanlar ve kamplara yerleştirilecekler belirleniyor ve bu çocuklar dağıtılıyor. Bu durum BM raporlarında yer buldu. PKK yönetimi Haziran 2019'da Birleşmiş Milletler ile çocukların örgüte zorla katılımı ve mevcut çocuk militanların salınması ile ilgili ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak son dönem işgal bölgesinde bu ihlal sona ermediği gibi önceki yıllara göre görülmemiş bir şekilde arttı. Çocukları kaçırılan hiçbir aileyi muhatab almıyorlar. Çocuklara ilişkin hiçbir bilgilendirme yapılmıyor’’ diye konuştu.

TALİMATLAR KANDİL'DEN

Nur el-Hatip’in verdiği bilgilere göre, Civannan Şoresker "Örgütün ailelerinden kopardığı 29 çocuk sürüldükleri cephe hatlarında öldü. Bu sayı çok daha fazla ancak bizim isim tespiti ile elde ettiğimiz net bilgi bu. Civannan Şoresker talimatları Kandil’den alıyor. Tamamı silahlı olan militanlar kaçırma operasyonlarında silah kullanmaktan çekinmiyorlar" ifadelerini kullandı.