Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 543 gündür devam ederken, eyleme bir aile daha katıldı. 2013 yılında 15 yaşındayken Hakkari'de zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Kadriye Turan’ın babası Nazmi ve kız kardeşi Şemiran Turan evlat nöbetine katıldı. Kardeşinin zorla dağa kaçırıldığını belirten Şemiran Turan, "Ablam evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alamdık. 8 yıldır sormadığım yer kalmadı ve en son duyduk ki dağa götürmüşler. Ablamı almak için bugün buradaki nöbete katıldık. Ablam beni görüyor ve dinliyorsa kaçıp teslim olmasını istiyorum" dedi.

Kızının bir düğüne katılmak için evden çıktığını ve 8 yıldır kendisinden haber alamadıklarını aktaran baba Nazi Turan da, "Kızımı HDP’liler kandırdı ve zorla dağa kaçırdı. Ben kızımı HDP’den istiyorum. Bir an önce kaçıp teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.

Turan ailesi, yakınlarının fotoğrafını alarak evlat nöbetindeki ailelere katılıp eyleme başladı.