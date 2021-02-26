Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projelerden biri Super Follows (Süper Takip). Kayvon Beykpour liderliğindeki ürünün bu sene ilerleyen aylarda hayata geçirilmesi bekleniyor. Burada yalnızca abonelere özel haber bültenleri, videoları, fırsatlar ve indirimler olacak. Kullanıcılar, bunun için aylık abonelik ücreti ödeyecek. Super Follows’ta ünlüler gibi seçkin kullanıcıların içerik için ücret almasına izin verilecek. Şirket, bu projesiyle Patreon, Substack ve OnlyFans gibi platformlara rakip olacak. Twitter’ın diğer projeleri de Revue, Twitter Spaces ve Communities. Twitter, 2015 yılında e-posta bültenlerinin paylaşılmasına ve yazarların gelir elde etmesine odaklanan Hollanda merkezli Revue'yü satın almıştı. Şirket, ürünü aynı isimle hizmete sokacak. Twitter Spaces, sesli sohbetlerle Clubhouse’a, Communities de Facebook Groups’a rakip olacak.