Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir zabıtası alışveriş huzurunu bozmak isteyen CHP’lileri ikaz etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olay sırasında çekilmiş görüntüyü paylaşarak “AKP’ye kapalı mekanda lebalep balık istifi kongre yapmak serbesken! CHP İstanbul örgütünün, gençlerinin pazarda çalışma yapması Başakşehir zabıtaları tarafından engellenmeye çalışılıyor' dedi. Kaftancıoğlu’na cevap gecikmedi. Başakşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu “Temel belediyecilik hizmetlerinden biri olan çöp toplamayı bile beceremeyip İstanbul’u 1990’ların pisliğine boğan CHP yine çareyi “ajansta” arıyor. Hizmet edemeyen CHP, bu sefer Türkiye’nin en modern kapalı pazarı Başakpazar’da slogan atıp huzur bozarak dikkat dağıtmaya çalıştı” ifadesini kullandı.