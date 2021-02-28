Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk siyaset tarihinde “postmodern darbe” olarak bilinen 28 Şubat 1997 tarihli Millî Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinin üzerinden 24 yıl geçti. Tartışmalı kararların alındığı MGK toplantısının yapıldığı tarihle anılan 28 Şubat süreci, Türk siyasi tarihinde kara bir leke olarak zihinlere kazındı. Toplum hafızasında derin izler bırakan, 28 Şubat sürecinde, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve arkadaşlarına siyaset yasağı getirildi, Refah Partisinin 14 yıl süren siyasi hayatı da sona erdi. ‘Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat sürecindeki anti demokratik uygulamalar sebebiyle milyonlarca insanın hayatı ve hayalleri çalındı, ekonomi çıkmaza sürüklendi. “28 Şubat, bin yıl sürecek” diyen cunta ve sivil destekçileri yanıldı. 28 Şubat 1997’deki MGK’nin tavsiye kararlarının zemin yapıldığı keyfî uygulamalarla demokrasiye indirilen darbeyle mücadele AK Parti’nin 18 yıllık iktidarındaki icraatlarının ön sıralarında yer aldı. AK Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerinin habercisi olduğu reformlarla AK Parti demokrasiye vurulan darbenin izlerini siliyor. Başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin son bulması, parti kapatmanın zorlaştırılması gibi birçok konu AK Parti iktidarında yapılan reformlarla gerçekleşti.

Türk milleti, o karanlık süreci unutmadı. Türkiye, darbecilerin yanı sıra sivil ayağın da hesap verip hak ettikleri cezayı almasını bekliyor.