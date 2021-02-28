Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Şubat darbesinin 24. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vesayet odaklarının, milli iradenin tercihini hiçbir zaman hazmedemediğini vurgulayan Kabaktepe, "Türkiye, çok partili siyasi yaşama geçmesinden itibaren, sık sık egemenliği millete bırakmak istemeyen vesayetçi güç odaklarının baskı ve müdahalelerine maruz kalmıştır. Bunlardan biri olan 28 Şubat darbesi de amaçları, aktörleri ve sonuçları itibariyle siyasi, toplumsal ve ekonomik tahribatı çok ağır olan karanlık bir projeydi" dedi.

Kabaktepe şunları kaydetti:

“DARBELER ÜLKEMİZE AĞIR BEDELLER ÖDETMİŞTİR”

“Türkiye, çok partili siyasi yaşama geçmesinden itibaren, sık sık egemenliği millete bırakmak istemeyen vesayetçi güç odaklarının baskı ve müdahalelerine maruz kalmıştır. Ülkenin gerçek sahibi olan milletin merkezde yer almasını istemeyen sivil-asker bürokratik çevrelerin 27 Mayıs 1960’la başlattığı kötü bir gelenek, daha sonraki yıllarda da belli aralıkla sürdürülmüş, seçilmiş iktidardan gayri meşru şekilde rol çalma arayışları ülkeye ağır bedeller ödetmiştir. 28 Şubat, bu geleneğin, doğrudan ve en yoğun şekilde milletin yaşam biçimine yönelmesi itibarıyla nevi şahsına münhasır özellikler de içeren en kötü halkalarından biri olmuştur.”

"MİLLETİN KAYNAKLARI, SEÇKİNCİ SERMAYE ÇEVRELERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

“28 Şubat 1997 Darbesi, amaçları, aktörleri ve sonuçları itibarıyla bir ‘proje’ydi. Bu projenin ‘siyasi, toplumsal ve ekonomik’ olmak üzere üç boyutu vardı. Siyasi boyutu; milletin meşru iradesiyle seçilmiş Refahyol hükümetini devirmek, milletin kaynaklarını seçkinlerin cebine değil yine millete sunmayı ilke edinmiş dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı siyasetten tasfiye etmekti. Toplumsal boyutu; irtica çığırtkanlığıyla başta üniversiteler olmak üzere toplumsal hayatın her alanındaki İslami tezahürleri baskı, sindirme ve zulümlerle azaltmaya çalışmaktı. Ekonomik boyutu ise, devlet kaynaklarını sürece destek veren seçkinci sermaye çevrelerine peşkeş çekip bankaları ve kamu kaynaklarını hortumlamaktı. Küresel emperyalist çevrelerin de müdahil olduğu ve desteklediği bu sürecin içerideki aktörleri, asker-sivil bürokratlar, brifingli yargı, medya, sermaye çevreleri, başını CHP’nin çektiği siyasetçi taifesi, YÖK, bazı sözde STK’lar ve süreci cuntacıların istediği şekilde yöneten Çankaya idi.”

"İKNA ODALARINDA ON BİNLERCE KIZIMIZIN HAYATI KARARTILDI"

“28 Şubat’ın zorbalık ve baskı ortamında hükümet yıkıldı, RP kapatıldı, FP kapatıldı, siyasi yasaklar getirildi. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Genel Başkanımız hapse konuldu, on binlerce genç kızımızın hayatı karartıldı. Üniversitelerin önüne ikna odaları kuruldu, her alanda yasaklar, baskılar ayyuka çıktı. Böyle bir ortamda AK Parti’nin kurulması, 28 Şubat karanlığı içindeki Türkiye’ye bir güneşin doğması gibiydi. AK Parti, milletimizin, faillerince 1000 yıl sürecek denilen bu kirli ve karanlık sayfaya verdiği en güzel ve en okkalı cevap olmuştur. 3 Kasım 2002’de, girdiği ilk seçimde tek başına iktidara gelen AK Parti, vesayet odaklarıyla büyük bir mücadeleye girişti. Her türlü engellemelere, e-muhtıralara, “ordu göreve” pankartlarıyla düzenlenen mitinglere, kumpaslara rağmen, milli iradeyi boğan zincirleri birer birer koparıp attı.”

"TÜRKİYE’NİN ŞAHLANIŞINI DURDURMAK İÇİN 15 TEMMUZ’U PLANLADILAR"

“17-25 Aralık vb. çeşitli denemelerin akamete uğratılması ardından kalkışılan 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi ise, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şahlanan bu milletin, çıplak elleriyle tankları durduran büyük kahramanlığı, düğüne gider gibi şehadete yürüyen şanlı direnişi ve hiçbir taşkınlığa ve saldırganlığa yeltenmeden dünyaya örnek olacak asalet ve zarafetiyle püskürtüldü. Türkiye’nin ayağa kalkmasından rahatsız olan dış mihraklarla, kendi siyasi çıkarlarını küresel emperyalizmin amaçlarına eklemlemiş içteki uzantıları hala çeşitli arayışlarını sürdürüyorlar. Çapsızlıkları, milletin değerleriyle kavgalı halleri ve Türkiye’ye muhalefet etmeyi muhaliflik sanan siyasi sefaletleriyle meşru yollardan iktidara gelemeyeceklerini bilenler, hala çatışma ve kaos ortamı oluşturarak dumanlı havada iktidar koklama heveslerinden vazgeçmiyorlar.”

"MİLLETİN İRADESİNİ KİMSEYE ÇİĞNETMEYECEĞİZ"

“Milletimiz müsterih olsun; kim kiminle ne tür ittifaklar içine girerse girsin; AK Parti bu milletin iradesini bu zamana kadar kimseye çiğnetmedi, bundan sonra da çiğnetmeyecektir. Bu ülkede terörden, darbeden, kaos ve kargaşadan medet umanların değil, milletin dediği olacaktır. Türkiye yabancı başkentlerden değil Ankara’dan yönetilecektir. AK Parti olarak, bütün darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. Bu vesile ile 28 Şubat’ın en büyük mazlum ve mağdurlarından olan, Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümetinin Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı, vefatının 10. yılında minnet ve rahmetle anıyor, milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”