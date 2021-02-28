Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine konuşan Şahin, 28 Şubat sürecinde yaşadığı dramatik hikayesini anlattı.



Lisans ve yüksek lisans için 26 Şubat 1990 yılında gittiği Pakistan'dan, 26 Şubat 1997 tarihinde ülkeye döndüğünü belirten Şahin, "1990 senesinde Necmettin Erbakan Hoca'mız tarafından Pakistan'a 19 kişi olarak gönderildik. Muhtemel bir Refah Partisi iktidarında, Türkiye'yi, farklı dünyaları tanıyan, farklı dilleri konuşabilen kendi insan kaynaklarımızı yetiştirmek düşüncesiyle Pakistan'a gönderildik." diye konuştu.



Döndüğü tarihin olağanüstü siyasi atmosferine dikkati çeken Şahin, o dönemde Refah-Yol Hükümeti'ne yönelik ağır bir vesayet baskısının olduğunu hatırlattı.



Türkiye'de atmosferin ağırlığını hissederek, 27 Şubat'ta YÖK'e denklik başvurusunda bulunduğunu anlatan Şahin, başvurusunu yaptıktan sonra Gaziantep'e ailesinin yanına gittiğini anımsattı.



Denklik için gittiği Ankara'da danışmanlık teklifi aldı

Normalde 10 gün gibi kısa bir sürede çıkan denkliğin günler geçmesine rağmen çıkmadığını, bunun üzerine Ankara'ya gitme kararı aldığını dile getiren Şahin, "O yıllarda Refah Partisi Nizip İlçe Başkanlığını yapan Kuyumcu Ali ağabey, benim otobüse bindiğimi görünce 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu. YÖK'e denklik başvurusunda bulunduğumu, takip etmek için Ankara’ya gideceğimi söyledim. Ali ağabey, 'Gaziantep Milletvekilimiz Kahraman Emmioğlu'na uğra, selamlarımızı ilet' dedi." ifadesini kullandı.



YÖK'e giderek, denklik başvurusunun durumunu sorduğunda "Diploma ve transkriptlerini Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne gönderdik, oradan gelecek habere göre denkliğinin düzenlenip, düzenlenmeyeceğine karar vereceğiz" denildiğini anlatan Şahin, daha önce 10 gibi kısa sürede denklik alınırken şimdi neden bu sürecin uzadığını sorduğunda ise "Artık kurallar değişti, zaman da veremeyiz" yanıtını aldığını aktardı.

YÖK'ten aldığı bu cevabın ardından, Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ile görüşmek üzere TBMM'ye gittiğini kaydeden Şahin, "TBMM'de Kahraman Bey'i makamında ziyaret ettim ve emanet selamı ilettim. Buyur etti beni, bir çay ısmarladı. 'Sen ne iş yapıyorsun?' diye sordu. Karaçi Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisansımı tamamlayıp, YÖK'e denklik başvurusunda bulunduğumu, denklik çıktığında iş başvurusunda bulunacağımı söyledim. Konu denklik değildi aslında. Hangi dilleri bildiğimi sordu? İngilizce, Arapça ve Urduca bildiğimi öğrenince, 'Ben de tam senin gibi bir danışman arıyordum, bana danışmanlık yapar mısın?' dedi. Hiç beklediğim bir teklif değildi." diye konuştu.



Şahin, danışman olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerektiğini, kendisinin de denkliğinin henüz çıkmadığını belirtince Kahraman Emmioğlu'nun "Denklik çıkıncaya kadar özel danışmanım ol, çıkınca da resmileştiririz" dediğini anlattı.

Böylece Emmioğlu'nun özel danışmanı olarak TBMM'de çalışmaya başladığını hatırlatan Şahin, aradan aylar geçmesine rağmen denklik çıkmayınca endişelerinin arttığını belirtti.



Kemal Gürüz'e edilen "denklik" telefonu ve alınan cevap

Bu süreçte YÖK'ün Pakistan masasına bakan Safiye Hanım'ı sürekli arayarak bilgi almaya çalıştığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Meclis'ten aradığımı ve bir Refah Partisi milletvekilinin danışmanı olduğumu da söylemiyordum ki, benim adıma işler daha da ters gitmesin diye. Haziran'ın ortasında bir gün aradığımda Safiye Hanım denkliğimin reddedildiğini söyledi. Pakistan'da geçirdiğim 7 yıllık lisans ve yüksek lisans hayatım bir anda kendi ülkemin hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmesi gereken bir kurumu tarafından reddedilmişti. Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyup, bir yıl önce mezun olanlar, denkliklerini 10 gün içerisinde aldılar. Ama 28 Şubat'tan bir gün önce 27 Şubat'ta denklik başvurusunda bulundum. Çok kötü, olağanüstü bir tarihti. O tarihten sonra her şey değişti."

Danışmanlığını yaptığı Emmioğlu'nun, gelişmeleri öğrenmesi üzerine, dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ü arayarak, kendisinin durumunu sorduğunu söyledi.



Gürüz'ün, dosyasına baktıktan sonra Emmioğlu'na döndüğünü belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Kemal Gürüz, 'Bu tür öğrenciler, yurtdışında okuyup dönüyorlar. Döndükten sonra da rejimi, cumhuriyeti tehdit ediyorlar' dedi. Çok ağır bir ifadeydi. Kahraman Bey hiddetlendi ve 'Eğer bu çocuklar gerçekten büyük bir tehditse aramızdalar, somut bir takım delilleriniz varsa, bunları içeri tıktıralım. Aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun olmuş öğrencilerin denkliği var.' Bunun üzerine Kemal Gürüz, 'Geriye yönelik olarak onları da iptal edeceğiz' dedi. Kahraman Bey, 'Çok büyük bir zulüm yapıyorsunuz, bu zulmü durdurun' dedi. Kemal Gürüz, 'Biz bu cumhuriyeti kolay kurmadık' diye konuştu. Kahraman Bey de 'Biz de atalarımızın kurduğu bu cumhuriyeti size kolay teslim etmeyeceğiz' dedi ve Kemal Gürüz'ün suratına telefonu kapattı. Böylelikle benim kısa süren Meclis'teki danışmanlık hikayem 97 Haziran'ında sona erdi."



14 yıl sonra TBMM'ye milletvekili olarak döndü

Bu yaşananların ardından İstanbul'a geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Kahraman Emmioğlu ile birlikte kurdukları Fiziksel Engelliler Vakfı'nda hizmet etmeye başladığını vurgulayan Şahin, ardından Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni kurduğunu, Yenişafak ve Star gazetelerinde yorum ve analizler kaleme aldığını anımsattı.



Şahin, 2009 yılında Nizip İmam Hatip Lisesi'nden Abdurrahman Çoban isimli arkadaşının kendisini 20 yıl aradan sonra ilk kez arayarak, "Bir rüya gördüm, milletvekili olmuşsun. Büyük bir kalabalığa hitap ediyordun" dediğini aktardı.

Bu telefon konuşmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini ve Kahraman Emmioğlu'nun Kartal Dragos'taki vakfın yeri için o zaman Erdoğan ile görüşerek, o yerin ortak bir yaşam haline dönüşmesi için destek istediğini anlatan Şahin, "Kahraman Bey'in, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'le görüşerek, destek sözünü aldığını öğrenince, ben de sevindim ve aradım. 'Hocam güzel bir haber aldım' deyince Kahraman Bey, 'Haberin oldu mu? Ben biraz daha olgunlaştırıp sana haber edecektim. Tayyip Bey'le görüştüm ve seni milletvekili olarak önerdim' dedi. Ben, bir yıl önce Abdurrahman'la olan görüşmemize ışınlandım adeta. 'Hocam, ben Dragos için aramıştım ama siz, bana iki güzel haber verdiniz' dedim." diye konuştu.

Şahin, 12 Haziran 2011 seçimlerinde Gaziantep'ten AK Parti Milletvekili seçildiğini hatırlatarak, "1997 Haziran'ının ortasında ağlayarak, büyük bir hayal kırıklığı içerisinde ayrıldığım TBMM'ye yine bir haziran ayında milletvekili olarak döndüm. Asıl heyecanı ve şükrü milletvekili odalarının kuraları çekilince yaşadım. Tam 14 yıl önce 1997 Haziran'ının ortasında gözyaşları içinde ayrıldığım B Blok, 1. Kat, 2. Banko 11 numaralı odaya, Kahraman Emmioğlu'nun milletvekilliği, benim de danışmanlık yaptığım odaya, kurayla tekrar milletvekili olarak döndüm. Bu, benim açımdan çok büyük bir 28 Şubat yüzleşmesidir." ifadesini kullandı.

Ali Şahin, "Allahutaala, sizi 13 yıl sonra aynı odaya, aynı tarihte milletvekili olarak döndürerek, inançlarınız, değerleriniz uğruna maruz kaldığınız haksızlığın, zulmün mükafatını veriyor. Bu, hayatımda yaşadığım en değerli hikayelerden birisidir." yorumunda bulundu.