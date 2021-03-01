Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat sürecinde başörtüsü sebebiyle Boğaziçi Üniversitesindeki lisans eğitimini bırakmak zorunda kalan üç çocuk annesi 40 yaşındaki Sümeyra Misge Yaman, aradan geçen yıllara rağmen kendisine yapılan haksızlığı unutamıyor. Liseyi okuduktan sonra hayalini gerçekleştirmek için Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünü kazandığını kaydeden Yaman "Boğaziçi'nde biyoloji, eğitim bilimleri, kimya, genetik, bazı mühendislik hocaları, gerçekten sınıflarında başörtülü insanları görmek istemiyorlardı. Ben de eğitim fakültesinden hiçbir ders almadan fizik bölümüne geçiş yaptım. Güvenlik görevlileri, sizi gördüklerinde peşinize takılıp sizi dışarı çıkartana kadar uğraşıyorlardı. İki arkadaşım, başörtülü okulda yakalandıkları için uzaklaştırma cezası aldı" dedi.

O dönem akademisyenlerin, üniversitenin önünde düzenledikleri oturma eylemlerini ve basın açıklamalarını desteklemediklerini ifade eden Yaman "Şu anda Boğaziçi'nde rektörlük seçimlerine karşı ayaklanan bir öğrenci grubu var. Onların ayaklanması ile bizim kapı önlerinde direnmemiz arasında çok büyük farklılıklar var. Onların rektörün odasına kadar gidip rektörle karşılıklı konuşma imkânları vardı. Fakat bizim kesinlikle kapının önünde muhatap alacağımız hiç kimse yoktu. Üstelik tamamen hukuksal bir haksızlıkla karşı karşıyaydık. Yani eğitim bizim nihayetinde en temel hakkımızdı. Anayasal bir hakkımızdı. Kazanmış olduğumuz bir üniversite söz konusuydu. Şu anda rektörü protesto eden öğrencilerin, ödedikleri bir bedel yok" değerlendirmesini yaptı. Yaman, ödenen bedel açısından Boğaziçi'ndeki şimdiki eylemcilerle kendileri arasında büyük farklılıklar olduğunu dile getirdi.