Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu, son 1 ayda, CHP'de yaşanan dördüncü istifa oldu. Sancar'in istifası akıllara "Muharrem İnce ile birlikte mi hareket edecek?" sorusunu akıllara getirdi.

Ancak istifanın perde arkasında CHP'nin altından kalkamayacağı büyük bir rezalet yattığı iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın istifa kararının "siyasi" olmadığını duyurdu.

Büyük skandalın yolsuzluk mu yoksa CHP'nin bir türlü peşini bırakmayan cinsel rezalet örneği mi olduğu bilinmiyor.

CHP'lilerle konuşan gazeteci Yalçın Bayer "Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" şeklinde paylaşımda bulundu.

29 Ocak'ta İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı. Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü.