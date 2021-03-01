Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, hem üretimin devamlılığı hem de istihdamın sürdürülebilir olabilmesi adına uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinin, Kovid-19 sürecinde alınan en önemli kararlardan biri olduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgınının reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiğinin altını çizen Çamur, "Böyle bir dönemde kısa çalışma ödeneğinin devamlılığına şiddetle ihtiyaç duyuluyor." ifadesini kullandı.

Çamur, ödeneğin en az haziran ayı sonuna kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ statüsündeki işletmeler açısından kısa çalışma ödeneğinin devamlılığı çok önemlidir. Ödenek ile işten çıkarma yasağının kalkması halinde işten çıkarmaların başlaması, işten çıkarma yasağının devam etmesi halinde ise işverene ciddi mali yük getirmesi olasıdır. Dolayısıyla ödeneğin süresinin uzatılması, üreten kesimin ortak beklentisidir."

- "OSB'lerde çalışanlara aşılama çalışmalarında öncelik verilmeli"

Çamur, aşılama çalışmalarına ilişkin de iş dünyasının beklentilerini aktararak, üretimin merkezi ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu OSB'lerde çalışanlara aşılamada öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bu sayede çarkların dönmeye devam edeceğini ve virüsün yayılımının büyük oranda engelleneceğini vurgulayan Çamur, "Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir gibi sanayi yoğun illerde, çalışan sayısı ve üretim kapasitesi yüksek sanayi bölgelerinde aşılama çalışmalarına mutlak surette bir an evvel başlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.