Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplantıda belediye faaliyetlerine ilişkin meclisi bilgilendirdi ve anlaşma ile sonuçlanan greve ilişkin açıklamalar yaptı.

Kılıç, "Yaklaşık 1600 emekçimizi ilgilendiren bir Toplu İş Sözleşmesi müzakeresini yaklaşık 6 aydır sürdürüyorduk. Arada tabi pandemiden dolayı, elimizde olmayan nedenlerden ötürü bu görüşmeler uzadı. Takvimin son gününe kadar arkadaşlarımızla müzakereleri sürdürdük. Sendikacı arkadaşlarımız yüzde 40 zamla karşımıza çıktılar. Aşağı yukarı bu oran, bütçemizin yarısı demektir. Böyle bir rakamı istesek de ödeme şansımızın olmadığını, en nahif dille anlatmaya çalıştık. Onlar da şu an ödenen mevcut maaşla, 4 kişilik bir ailenin yaşamını bugünkü koşullarda sürdürmesinin mümkün olmadığını anlattılar" dedi.

Sendika ile uzun görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Kılıç, "En son pazartesi akşamına kadar süren görüşmelerde, 80 küsur maddeden 50 civarındaki maddeyi bu altı ayda anlaşmıştık, geri kalan 25-30 madde ise ekonomik dengeleri kapsıyordu. Biz kendilerine şöyle bir teklifle çıkmıştık; 2700 TL alan arkadaşlarımız da var 15-20 kişi de olsa. Ve 4 binin üzerinde alan arkadaşlarımız da var. O zaman makası biraz daha kapatalım dedik. Başkan yardımcılarımız, mali hizmetlerdeki arkadaşlarımız uzun çalışmalar yaptılar, ikramiyelerle 4400 liraya çıktık. Grev başladıktan sonra Genel-İş Sendikası merkezi yöneticileri geldiler, iletişimi koparmadık. Birbirimizi anlamaya çalıştık. En son, önceki gün sabaha karşı ikramiyeler dahil 4700 liraya anlaştık ve dün öğleden sonra sözleşmeyi imzaladık, şantiyedeki arkadaşlarımıza bilgi verdik. Tabi ki beklentileri daha fazla olan arkadaşlarımız olabilir. Ama biz de sonuçta Maltepe Belediyesi olarak, 550 bin nüfuslu Maltepe halkına sorumluluk duygusuyla hareket ederek, dengeyi koruyarak bu kararı aldık, gönül isterdi ki daha fazla verelim ama olanaklarımız el vermedi. Birileri 4700 lira çok para diyebilir. Birilerine göre çok para olabilir, birilerine göre de çok para değil" diye konuştu ve temizlik işçilerine saygı duyduğunu ifade etti.

Çöp birikmesinin kendisini üzdüğünü söyleyen Ali Kılıç, çöpleri toplayanlara da teşekkür etti.