Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, soğuk havaya rağmen denetimlerini gece de aralıksız sürdürüyor. Malkara’nın Hacıevhat Mahallesi girişindeki Erenler mevkiinde yapılan uygulamaya Asayiş ve Trafik ekipleri katıldı. Kamyon, işçi servisi ve yoldan tüm araçlar ile içerisindeki kişiler kontrolden geçti. Şahısların, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik izin belgesi, HES Kodu ve kimlik kontrolü yapılırken, araçlar da trafik yönünden incelendi.

Kontrolden geçenlerin tamamına yakınının kurallara uyduğu tespit edildi. Vatandaşlar, jandarma ekiplerine hummalı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.