Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Millet iradesine cephe alan dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi su katılmamış ikiyüzlülüktür. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir. Bizi, diğerlerinden ayıran müessir ve mümeyyiz fark da budur"

"Gündüz şapkalı gece külahlı; sözde demokrat özde despot olanların ne yaptığını, neyi amaçladığını, hangi kirli ilişkilere savrulduklarını hem görüyor, hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz. Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla sipariş açıklamalar yapan gafillerin, 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz"

BEDELİNİ ER YA DA GEÇ ÖDEYECEKLERDİR

"Bölücü terör örgütü PKK’nın keşif kolu ve gözetleme kulesi olan HDP’yle yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler, içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir"

"Bizim terk edecek vatanımız, çizilecek sınırımız, bölünecek milletimiz, yıkılacak devletimiz, vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. CHP yanlıştadır, İyi Parti yanlış ata oynamıştır. HDP terör bataklığı içindedir. Teröristlere arka çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyasi ve demokrasi hayatında nasıl yer aranacaktır. TBMM'de ne işleri vardır. Terör saldırılarında küstahça devleti suçlayan, milletin hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına sabır göstermek Türk Milleti'ne saygısızlıktır."

HDP'NİN KAPATILMASI ACİLDİR, ŞARTTIR

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Başsavcılık, HDP'nin faaliyetlerinin terör eylemlerini odağı haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek, iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunulacaktır. AYM, HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse ki başka seçenek yoktur, HDP diye bir partiden söz etmek artık mümkün olmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir."

"Bize göre, S-400 konusunda başkalarının servis ettiği formüller değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır. Kaldı ki silahları depolarda çürütmek için onca maliyete de katlanmadık."