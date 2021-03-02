Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece İBB ekiplerince, daha önce tartışmalara yol açan yol kenarlarındaki dikey peyzaj yıkımı çalışmalarına aylar sonra tekrar başlandı. İBB ekipleri tarafından gece yarısı operasyon yapılarak peyzaj yıkılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Yapılan işleme bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

Sosyal medya hesabından yıkım anına ait görüntüleri paylaşan Kabaktepe, “Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbulumuzu yeniden çiçek gibi yapacağız” sözlerine yer verdi.