Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ‘İllere Göre Risk Durumunu’ paylaştı. Bakan Koca, “Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, İllere Göre Risk Durumu haritasını paylaştı
02.03.2021 - 22:44 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere Göre Risk Durumunu paylaşarak, “Mavi illerimiz de durumlarını korumalı” dedi.
Etiketler : Bakan Koca,
771681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771681.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER