Türkiye Gazetesi

Özbekistan'a yeni Büyükelçi olarak atanan Bekar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 7 Mart'ta açılışı yapılacak Semerkant Başkonsolosluğuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bekar, ortak kültür, dil, din ve geçmişe sahip kardeş halkları olan iki dost ve kardeş Türkiye ile Özbekistan arasında çok yönlü ve derin iş birliklerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki tarihsel bağların ve süregelen derin beşeri ilişkilerin önemine işaret eden Bekar, "Özbekistan’ın bağımsızlığını sıfır noktası olarak alırsak, modern dönemde Türkiye ve Özbekistan Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin en verimli olduğu dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Bekar, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, beşeri ve diğer alanlarda ikili ilişkilerin en yoğun olduğu ve somut sonuçlar ortaya çıkardığı bir sürecin yaşandığına dikkati çekerek, "İş birliğimizi ticaretten kültüre, enerjiden turizme kadar olabilecek tüm alanlarda geliştiriyor ve derinleştiriyoruz. Ortak projelerimizin sayısı her geçen gün artıyor." ifadesini kullandı.



"Başkonsolosluk, ikili ilişkilerimizde yeni bir mihenk taşı olacak"

Şu an Özbekistan’ın en büyük 5 ticari ortağından biri olan Türkiye'nin, Özbekistan’da en çok yatırım yapan şirkete sahip ülkeler arasında da ön sırada yer aldığını aktaran Bekar, 2019'da 2,54 milyar dolar ticaret hacmiyle tarihi bir rekora ulaşılmasının ardından 2020'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm olumsuzluklarına rağmen 2,1 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştıklarını dile getirdi.

Bekar, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliklerinde büyük adımlar atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Semerkant’ta açılacak Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, ikili ilişkilerimizde yaşanan bu müspet süreçte yeni bir mihenk taşı olacak. Siyasi, ekonomik, kültürel, ticari ve beşeri ilişkilerimiz başta olmak üzere tüm alanlarda güçlü kardeşlik bağlarına dayalı stratejik ortaklık düzeyindeki iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunacaktır. İki kardeş ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 29. yılında Semerkant Başkonsolosluğumuzun açılışının müjdesini vermiş olmak da bizlere ayrıca memnuniyet vermektedir."

Türkiye Cumhuriyeti, Özbekistan’ın bağımsızlığını 1991'de ilk tanıyan ülke olarak aynı zamanda Taşkent’te ilk büyükelçiliği açan devlettir. Bunun verdiği tarihi sorumlulukla Türkiye, Özbekistan’da Başkonsolosluk açma kararını ilk alan ülke olmuştur."

Semerkant’ta Türk Başkonsolosluğunun açılması kararına değinen Bekar, bunun Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de Ankara’ya yaptığı ziyarette iki ülke cumhurbaşkanlarınca duyurulduğunu anımsattı.



"Açılış töreni 7 Mart'ta yapılacak"

Gelinen aşamada, bu kararın hayata geçirilmesinin her iki ülke yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliğinin hummalı çalışmaları sonucunda bir yıl gibi kısa sürede sonuçlandırıldığını vurgulayan Bekar, şunları kaydetti:

"Taşkent’te Özbekistan’daki ilk Büyükelçiliği açarken yaşanan duyguların bir benzerini yaşamamıza vesile olan Semerkant Başkonsolosluğumuzun açılış töreni, 7 Mart’ta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Sayın Abdülaziz Kamilov’un teşrifleriyle yapılacaktır.

Kadim Semerkant’ın Başkonsolosluğumuza daimi olarak kucak açmasının bizler için anlamı çok büyüktür. Özbekistan ve Türkiye arasındaki daimi dostluk ve kardeşlik bağlarının bir nişanesi olacak Semerkant Başkonsolosluğumuzun, ikili ilişkilerimize ve halklarımıza yönelik kıymetli hizmetlerde bulunacağına tüm kalbimle inanıyorum."