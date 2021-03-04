Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur Belediyesi, Ak Parti Meclis üyeleri, vefatının 10. sene-i devriyesinde rahmetle anılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Adliye Caddesi'ne verilmesini, Belediye meclisine ek gündem maddesi olarak sundu. Teklif, mecliste yer alan CHP Meclis üyeleri tarafından reddedilince Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mengi yaptığı paylaşımda “ Burdur Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısında AK Partili Belediye Meclis üyelerimiz tarafından Adliye Caddesi isminin Prof. Dr Necmettin Erbakan olarak değiştirilmesi konulu ek gündem madde teklifimiz maalesef CHP’li Meclis üyelerince gündeme alınmayarak reddedildi. Geçtiğimiz günlerde Vefatının 10. sene-i devriyesinde her kesim tarafından anılmasına rağmen ek gündem maddesinin bu şekilde reddedilmesi bizleri üzdü” dedi.