Hükümeti suçlayan Temelli, katıldığı bir televizyon programında “Evet burası çetin bir bölge, kış koşulları. Fakat bu kış koşullarında bu çetin bölgede askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazası deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi işi bir kenara bağlayamaz. Bu iktidarın yürütmüş olduğu politikaların sonucunda bu ülke bu acılara katlanmaya devam ediyor. Bu politikalar sonlanmadan rasyonel bir akılla gerçek anlamda bir savunma konseptine ülke kavuşmadıkça malesef bu acıları yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
Bu çıkış Temelli’nin terörle yaz kış mücadele eden Mehmetçiğin operasyon yapmasından duyduğu rahatsızlığın yansıması olarak değerlendirildi.
Sezai Temelli'den 11 şehitten sonra skandal açıklama
HDP Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, skandal bir açıklamada bulunarak Bitlis’teki 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasını teröre karşı yapılan operasyonlara bağladı.
Hükümeti suçlayan Temelli, katıldığı bir televizyon programında “Evet burası çetin bir bölge, kış koşulları. Fakat bu kış koşullarında bu çetin bölgede askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazası deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi işi bir kenara bağlayamaz. Bu iktidarın yürütmüş olduğu politikaların sonucunda bu ülke bu acılara katlanmaya devam ediyor. Bu politikalar sonlanmadan rasyonel bir akılla gerçek anlamda bir savunma konseptine ülke kavuşmadıkça malesef bu acıları yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
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