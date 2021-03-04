Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümeti suçlayan Temelli, katıldığı bir televizyon programında “Evet burası çetin bir bölge, kış koşulları. Fakat bu kış koşullarında bu çetin bölgede askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazası deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi işi bir kenara bağlayamaz. Bu iktidarın yürütmüş olduğu politikaların sonucunda bu ülke bu acılara katlanmaya devam ediyor. Bu politikalar sonlanmadan rasyonel bir akılla gerçek anlamda bir savunma konseptine ülke kavuşmadıkça malesef bu acıları yaşamaya devam edeceğiz” dedi.



Bu çıkış Temelli’nin terörle yaz kış mücadele eden Mehmetçiğin operasyon yapmasından duyduğu rahatsızlığın yansıması olarak değerlendirildi.