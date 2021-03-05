MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
05.03.2021 - 09:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : MSB,
772256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772256.aspx
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