Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı
05.03.2021 - 15:30 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sosyal medya,şehitlere hakaret eden kadın,
772344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772344.aspx
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