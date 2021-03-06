Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terzioğlu, şöyle devam etti: Ülkemiz siyasi istikrarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın aktif bir oyuncusu yapmaya kararlı siyasi bir iktidarı var. Bu sayede ekonomimiz her geçen gün daha da büyüyor. Savunma sanayi ve teknoloji alanında büyük başarılar elde ettik. FETÖ’cüler bu durumdan rahatsızlar. Türkiye’nin gelişmesini istemedikleri için, Türkiye aleyhtarı yalan yanlış propagandalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar. Bu olayların önüne geçmek için ABD’de daha güçlü lobi kuruluşlarımızın olması gerekiyor. Biz konsey olarak Türkiye’nin tanıtımı konusunda elimizden geleni yapıyoruz. ABD Parlamentosu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli temas hâlinde çalışıyoruz. Fakat daha fazla lobi gücüne ihtiyacımız var.