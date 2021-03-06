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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronaya yakalandı
06.03.2021 - 15:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:"Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim."
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,koronavirüs,
772600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772600.aspx
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