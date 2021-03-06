Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı
06.03.2021 - 19:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
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