Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı’da proje incelemelerinde Bakan Kurum’a eşlik etti.

Bakan Kurum Millet Bahçesi yapılacak alanla ilgili açıklamasında, “Bugüne kadar Türkiye’de 42 millet bahçemizi milletimize armağan ettik. Bartın’da da 71 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi projemiz var. Bartın millet bahçemiz için yer belirleme çalışmalarını bu ziyaretimizde tamamlıyoruz. İnşallah Nisan ayı içerisinde ihalesini yaparak inşa çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Bakan Kurum, Bartın programı kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunurken AK Parti İl Başkanlığı, Amasra Belediye Başkanlığı ve Ulus Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

Ulus Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlar ve sporcularla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, Ulus Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu’na ziyaret gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve öğretim görevlilerinin eşliğinde endemik bitki türlerinin sergilendiği salonu gezen Bakan Kurum bu ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara’ya hareket etti.