Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

İçişleri Bakanlığı tarafından, “dinamik denetim modeline” geçildiğinin duyurulmasıyla birlikte bazı illerde ana cadde ve meydanlarda maske takmayanlara, Kent Güvenliği Sistemi (MOBESE) görüntülerinden tespit edilerek ceza yazılırken uygulama hukukçuları ikiye böldü. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan hukukçuların görüşleri şu şekilde:

DEVLET SUÇ İŞLEMİŞ OLUR

Avukat Mehtap Demirhan: MOBESE kayıtları, caydırıcı ve önleyici bir tedbirdir. Konulma sebebi dışındaki konularda kamera başındaki ilgili vatandaşı izleyemez ve kontrol edemez. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur, yasak delil niteliğinde olur. Maske takma yükümlülüğü suç değil, idari para cezasını gerektiren bir kabahattir. Devlet kamera kaydı; memur da ekiplere ihbar yapamaz. Devletin görevi, önleyici ve engelleyici tedbirler almaktır, herkesi dinleyemeyeceği gibi, izleyemeyeceği de açık ve nettir. Aksi hâlde suç oluşur ve işlem yapılması gerekir.

HAYIR, DEVLET YÜKÜMLÜDÜR

Avukat Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu: Hukuken mümkündür. Trafik kurallarına uyulmadığında MOBESE görüntüleriyle nasıl idari ve cezai uygulamalar yapılıyorsa, maske takmamak da yaptırımı gerektiren bir eylemse bu şekilde tespit edilebilir. Devlet; sadece kişisel özgürlüklerimizi değil, sağlıklı yaşamamızı korumakla da yükümlüdür, bize bulaşabilecek hastalıkları önlemekle görevlidir.

KAMUSAL ALANDIR, POLİS GELİR

Avukat Doç. Dr. Yavuz Erdoğan: Özel görüşmeleriniz ve kişisel irtibat noktalarınız hariç, halka açık alanda yaptığınız davranışların sonuçlarına katlanmanız gerekir. Caddede maskesiz geziyorsanız ve kamera sisteminden sizi rastgele görüyorlarsa buraya polis gönderebilirler. Bunda hiçbir hukuki problem olmayacaktır, toplum sağlığını derinden etkileyen bir durumdur. Ancak, sistemi, ‘Maskesiz gezenleri tespit edeyim, insanlara ceza yazayım’ amacıyla kullanamazsınız. Özellikle kameraları insanlara çevirip kontrol edemezsiniz. Kamerayla izlendiğinize dair uyarı olması gerekir; ama meydanlara uyarı konulması olmazsa olmaz bir durum da değildir.