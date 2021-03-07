Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, "kadına şiddete hayır" mesajı paylaştı.
TFF, twitter hesabından "KadınaŞiddeteHayır" etiketini paylaşırken, Galatasaray Kulübünün mesajında, "Susma, şiddete uğrayan kadınlarımızın sesi ol! Artık kadına şiddete 'Dur' de! KadınaŞiddeteHayır." ifadeleri kullanıldı.
TFF, twitter hesabından "KadınaŞiddeteHayır" etiketini paylaşırken, Galatasaray Kulübünün mesajında, "Susma, şiddete uğrayan kadınlarımızın sesi ol! Artık kadına şiddete 'Dur' de! KadınaŞiddeteHayır." ifadeleri kullanıldı.