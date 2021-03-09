Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve Azerbaycan olmak üzere, ülkemizin etrafında yaşanan gelişmeleri bütün vatandaşlarımızın dikkatle izlemesi gerektiğini belirten Gür, 2023’ün çok kritik bir eşik olacağını vurguladı. Türkiye’nin son yüzyılda ciddi badirelerden geçtiğini, ancak bütün engelleme gayretlerine rağmen bugün çok güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Gür, “2023’teki seçimler belki önümüzdeki yüzyılın belirleyicisi olacak. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkan’ımız Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde Cumhur İttifakı’na var gücümüzle destek veriyoruz. İç ve dış saldırıların yoğunlaştığı son dönemde ülkemizin bekası için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Parti olarak şiarımız, vatandaşımızın kendi istikametini özgürce belirlemesi ve hayata geçirmesidir” dedi.

“ÇİZGİMİZ HİÇ DEĞİŞMEDİ”

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ise İhlas Medya Grubu’nun, Türkiye’nin son 50 yılında millî ve yerli çizgide etkin yayınlar yaptığını belirtti. 51. yaşını kutlamaya hazırlanan Türkiye gazetesinin, yarım asırlık süreçte sahibi değişmeyen tek gazete olduğuna dikkat çeken Ören, “Gazetemiz kurulduğu ilk günden itibaren vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden; devletinin, milletinin, bayrağının ve demokrasinin yanında yer almıştır. Ülkemiz çok sıkıntılı süreçler geçirse de bu çizgi asla bozulmamıştır. Bugün de aynı minvalde yayınlarına devam etmektedir ve gelecekte de bu hep böyle olacaktır” dedi.