Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti. Erdoğan, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Erdoğan’dan Rasim Öztekin’in kızına taziye telefonu
09.03.2021 - 16:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin’in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin’i telefonla aradı, kendisine taziyelerini iletti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rasim Öztekin,Pelin Öztekin,
773385 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773385.aspx
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