Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti. Erdoğan, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.