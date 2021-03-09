Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti. Erdoğan, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.