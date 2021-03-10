Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Selek İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, il başkanlığına getirilmesinin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. İletişim Platformu’nun tertiplediği toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Kabaktepe, samimi ve önemli açıklamalarda bulundu. Kabaktepe “İsminizin il başkanlığı için açıklandığında herkes şaşırdı. Bekliyor muydunuz?” sorusuna “Benim için de sürpriz oldu” karşılığını verdi.

“İstanbul’u geri alacağız”

Yeni dönem vizyonu hakkında bilgiler aktaran Kabaktepe “Kimseyi örnek alarak yolumuzu oluşturmayacağız. Kendimizden başka rakibimiz yok. Diğer partilerin planlamalarına göre şekillenen bir anlayış içinde olmayacağız. Özne AK Parti’nin kendisidir. İstanbul’da iki seçim kaybettik ama İstanbul’u kaybetmedik. Tek odaklandığımız nokta 2023 cumhurbaşkanı seçimi ve 2024 yerel seçimi. 2019 yerel seçiminde 400 bin kişi yenilenen seçimde AK Parti’ye oy vermedi. Bu insanlara ulaşmaya çalışacağız. Allah’ın izniyle önce 2023’ü ardından da 2024’ü alacağız. Seçimi hakikaten kazanacağız. Kendimize güveniyoruz” diye konuştu.

Topbaş’ın tırnağı olamazlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li yönetimini eleştiren Kabaktepe, merhum başkan Kadir Topbaş’ın hizmetlerini hatırlatarak “Şimdiki yönetim Topbaş’ın tırnağı dahi olamaz. Onun vizyonunu hayal dahi edemez” değerlendirmesinde bulundu.

“Beklenti ve umut büyük”

Gençlerin önüne açacaklarını ifade eden İl Başkanı Kabaktepe, “Biz gençlerimize fırsat verir de onların önünü açarsak, onlar kendi üretmesi gereken işleri üretip yapacaklar” dedi. Kabaktepe kendisi hakkındaki beklentilerle ilgili de “Beklenti ve umut oluştu. Bu ağır bir sorumluluk hissettiriyor. İnşallah mahcup olmayız. İşimiz vaktimizden çok. İlçe başkanları 40 yıldır aynı evde kalmış gibi yol arkadaşım olacak. Kompleksimiz yok” ifadesini kullandı.

Eski başkanları davet ettim

Yirmi yılda İstanbul’da görev yapmış il başkanlarını davet ettiğini anlatan Kabaktepe “Kendilerini aradım, yemekte buluşacağız. İstişare yapacağız. Her birinin İstanbul’da emekleri var. Birlikte çalışacağız. Kongrenin hazırlığına karışmadım. Bayram Şenocak bana yardımcı oldu. Adaylığımın ilan edildiği akşam 4 saat birlikte sohbet ettik” diye konuştu.