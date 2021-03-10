AYRINTILAR GELİYOR...
İstanbul Başsavcılığından 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu
10.03.2021 - 08:38 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verildi.
Etiketler : istanbul,nitelikli dolandırıcılık,
773507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773507.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER