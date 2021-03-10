Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da okul servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada 2 öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman’dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla" dedi.
Bakan Selçuk: Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah’tan rahmet diliyorum
10.03.2021 - 12:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Batman’dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
773571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773571.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER