Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncusu Rasim Öztekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Galatasaray Lisesi'nin ana kapısından çıkarak, anma töreni için Ses Tiyatrosu'na götürüldü.Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "(Öztekin) Televizyonda, sinema ve tiyatro perdesinde gülen yüzümüz, duygu ve düşüncelerimiz, kimi zaman kendimiz, kimi zaman çok farklı insan hikayeleriyle rehberimiz olmayı başardı." dedi.

Ersoy, usta sanatçının, rolünü yaparken seyirciye hayatın içinde olduğunu hissettirerek, çok farklı bir başarı elde ettiğini söyledi.

Öztekin'in yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamansız ölümü, başta ailesi olmak üzere, sanatseverlerimizi ve değerli sanatçılarımızı çok üzdü. Bize düşen, onun anısını gelecek nesillere taşımak, onun her daim zihinlerde, akıllarda kalmasını sağlamak ve göstermiş olduğu ustalığın, hocalığın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Başta tiyatro camiamız olmak üzere, biz de bütün sanat kurumlarımız için, üzerimize düşen ne varsa onlarla iş birliği içinde yapmaya devam edeceğiz. Çok değerli bir ustamızı kaybettik. Ben başta ailesine, siz sanatçılarımıza ve sanatseverlere baş sağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum."

"Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Öztekin'in vefatının kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Usta oyuncunun sevenlerine baş sağlığı dileyen İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Burada bir de kavuk olayı var biliyorsunuz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde, 'Hayat her şeyi getirebilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Bu benim üzerimde yük.' diye tarif etmişti bize. Dolayısıyla onun o tarif ettiği şey tam da bu. Dünyanın bu boyutunu görebilen iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Türk tiyatrosunun çok kıymetli, herkes tarafından sevilen bir kimliği olmuş bir insandı. Rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin de babasına kendisine kattıkları için teşekkür ederek, "Benim ilk aşkım, ustam olduğu, bana her şeyi öğrettiği için babama çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün ustalarının yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede, onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba, birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Pelin Öztekin, babasının sahnedeki Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy da Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla tüm sevenlerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Derya Şensoy, sağlığı el vermediği için törene katılamayan babasının, Öztekin için yazdığı mektuptan alıntı yaparak, şunları aktardı:

"Rasim, Ortaoyuncular'ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti. Kısa sürede Ortaoyuncular'a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde."

"Gördüğüm en disiplinli, en tatlı adamlardan biriydi"

Oyuncu Şoray Uzun ise Rasim Öztekin'e hayranlık beslediğinin altını çizerek, toplumun her kesimince, aileden biri gibi görülen Öztekin'in vefatının, aileden birini kaybetmiş olmak gibi olduğunu söyledi.

Usta oyuncunun vefatının, sanat dünyası için çok büyük bir kayıp olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları aktardı:

"Onunla her şeyi konuşabilirdiniz. Sanatı, sporu, klasik arabaları, müziği, edebiyatı, felsefeyi... Kafama bir şey takılmışken ya da kendimi mutsuz hissederken, 'Takılma nasıl olsa Rasim Ağabey var. Onunla konuşuruz. O senin sıkıntını sorularının cevabını bilir, sıkıntını alır gider.' derdim. Meğer kendi sıkıntısı hepimizinkinden daha büyük, daha fazlaymış. Bunu bir kez olsun yansıttığına tanıklık edemem. Sete bir kez gecikti, sadece bir kez. Onda da trafik kazası geçirmiş, arabasına çarpmışlar. Söylediği özürleri anlatamam size. Onun elinde olan bir şey değildi. Gördüğüm en disiplinli, en tatlı adamlardan biriydi. Yeri asla dolmayacak. Bizler Rasim Öztekin konservatuvarının mezunları olarak, ona güle güle demenin vaktinin gelmesinin acısını yaşıyoruz."

Ses Tiyatrosu'ndaki törene, sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'in yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, oyuncular Ulvi Alacakaptan, Okan Bayülgen ve Şevket Çoruh'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınan Öztekin, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Öztekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Seksenler dizisi oyuncuları ve set ekibinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

- "Milletimize, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasim Öztekin'in her evde sevgi ve saygıyla izlenen usta bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Usta bir sanatçımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenabıhak taksiratlarını affetsin. Milletimize, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztekin'in çok sevilen bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Her eseriyle evlerimize ailemizden biri gibi konuk oluyordu. Kendisini ailemizden biri gibi görüyorduk, artık kalbimizde ailemizin bir ferdi olarak yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimiz adına tekrar taziyelerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

- "Sanat camiamızın önemli aktörlerinden birisiydi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyerek, "Sanat camiamızın önemli aktörlerinden birisiydi. Özellikle geleneksel sanatlarda, tiyatroda önemli bir yeri vardı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Öztekin'in Türk tiyatrosunun en sevilen simalarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli bir isimdi, minnetle anıyoruz. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun. Ama şu bir gerçek ki onu hatırladıkça ruhumuzda, kalbimizde yüzümüzde bir tebessüm olacak. Yolu açık olsun."

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Öztekin'in vefatının sanat dünyası için çok acı bir kayıp olduğunu belirterek, "Çok iyi bir arkadaş, güzel bir insandı. Çok fazla seveni vardı. Herkesin başı sağ olsun. Anılarımızda güzelliğini ve ustalığını yaşatmaya çalışacağız. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Rasim Öztekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.