Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma arayışında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin araçlarında yapılan aramada sahte kimlik, 4 bin 550 euro, 3 adet halat ve aparatı, pusula ve çok sayıda termal kıyafet ele geçirildi.
Ankara’da yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ mensubu yakalandı
10.03.2021 - 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,fetö,pdy,operasyon,
773665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773665.aspx
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