Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Bakan Koca, "Peygamberimizin Miracı, o kutlu yolculuk, insanın evrensel bir özleminin simgesi olmuştur. Çünkü insan ruhen yücelmek, biricik varlığını olgunluğa ulaştırmak ister. Miraç Kandilinizi kutluyor, insanlık serüvenimizde Miracın hepimize yol gösterici olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.