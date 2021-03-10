Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Bakan Koca, "Peygamberimizin Miracı, o kutlu yolculuk, insanın evrensel bir özleminin simgesi olmuştur. Çünkü insan ruhen yücelmek, biricik varlığını olgunluğa ulaştırmak ister. Miraç Kandilinizi kutluyor, insanlık serüvenimizde Miracın hepimize yol gösterici olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan Miraç Kandili mesajı
10.03.2021 - 17:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Miraç Kandilinizi kutluyor, insanlık serüvenimizde Miracın hepimize yol gösterici olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Miraç Kandili,
773668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773668.aspx
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