Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.