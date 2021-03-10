Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.
Koronaya yakalan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hastaneye kaldırıldı
10.03.2021 - 20:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.
Etiketler : diyanet,erbaş,korona,covid,
773691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773691.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER