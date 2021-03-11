Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Kitapta şu tespitler yer alıyor: PKK içindeki kadın örgüt üyesi sayısı yüzde 12 ile 18 arasında değişiyor. Örgüt üyesi kadınların yaş ortalaması 17. Çocukların gözünü boyamak için, aracılar tarafından fakir ailelere örgüte katılmalarına karşılık para vaat ediliyor. Aracılık işi, HDP binalarında yapılıyor. HDP, kadınların terör örgütüne katılmalarını sağlamak için ortam oluşturuyor. Annesini Diyarbakır anneleri arasında görerek teslim olan P.A, “Babam öldükten sonra annem bize tek başına bakmak zorunda kaldı. 6 ve7. sınıftayken dershane döneminde tanıştığım Mehmet isminde arkadaşıma çalışmak, eve para getirmek zorunda olduğumu söyledim. O da HDP il binasına gitmemi, burada çaycılık ve temizlik yapabileceğimi, 'devlet işi' gibi iyi bir maaş alacığımı söyledi. Oraya gittiğimizde ideolojik konuşmalara başladılar, onlara katılırsam yüklü miktarda aileme yardım edeceklerini söylediler” diyor.

Terör örgütü PKK, kendi lehine çevirebileceği her fırsatı kullanıyor, örgüte katılacak kadınlar, ailevi sorunlar yaşayan arasından seçiliyor. PKK’nın kaçırdığı Songül Akbaş’ın annesi Fatma Akbaş, kızının arayışa girmesini babasının, mesaiye kalmasına tepki göstermesine bağlıyor. Örgüt, kendisini ‘özgürlük’ ve ‘kadın hakları’ savunucusu olarak göstermek için kadınları paravan olarak kullanıyor. İtirafçılar, örgüt içindeki kadınların, üst düzey örgüt yöneticileri tarafından istismar edildiklerini, aşağılandıklarını ve tacize uğradıklarını belirtiyor. PKK’nın özellikle intihar eylemlerinde büyük oranda kadınlar öne itilirken, böylece eylemlerin dikkat çekmeden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Kadının geleneksel kültür içindeki yerini kullanan örgüt, Kürt gençlerinde intikam duygusu oluşturarak, örgüte daha fazla katılım sağlamayı hedefliyor.