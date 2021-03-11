Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkenin kullandığı Ejder Yalçın, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı. Nurol Makina, Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetlerini başarıyla koruyan Ejder Yalçın 4x4 için yine bu amaçla kullanılmak üzere 2021'de yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı. Aracın çoklu görevlerde kullanılabilir yapısı, ülkelerin konvansiyonel harekât ortamındaki görevler için tedarik ettikleri araçları aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası görevlerde kullanmalarına imkân sağlıyor.

2. Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

Meltem-3 Projesi'nde ikinci P72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek."