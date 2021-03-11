Valilikten yapılan açıklamada "Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.03.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen (18) şüpheli şahıstan bir yaşı küçük şahıs olmak üzere, toplam (13) şüpheli şahıs 10.03.2021 tarihinde yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir."
İstanbul Valiliği: Feminist Gece Yürüyüşü'nde 13 kişi gözaltına alındı
11.03.2021 - 11:18 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelendiğini ve 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Etiketler : feminist gece yürüyüşü,
773816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773816.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER