Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada "Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.03.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen (18) şüpheli şahıstan bir yaşı küçük şahıs olmak üzere, toplam (13) şüpheli şahıs 10.03.2021 tarihinde yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir."