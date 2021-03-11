Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan biri olan Astsubay Çavuş Semih Özbey'in babası, annesi ve kardeşleri ile bir araya geldi.

Aileyle yaptığı konuşmada Erdoğan, baba Gürsel Özbey'e, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir. Üzgünüz ama bedellerini de ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Baba Gürsel Özbey: "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Baba Özbey, "Biz, şehit ailesi olarak devletimizden memnunuz, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz bozulmaz" diyerek, kendileriyle yakinen ilgilenen Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Anne Sadiye Özbey: "Evladımla her zaman gurur duydum"

Anne Özbey de evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Anneyle babanın içindeki yara çok başka bir şey. Rabbim şehadet şerbetini içirmeyi nasip etmiş ona ama her anne ve baba için tarif edilemez bir acı. Evladımla her zaman gurur duydum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Milletvekilimiz Öznur hanımdan Allah razı olsun her zaman yanımızda oldular" şeklinde konuştu.

Görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da hazır bulundu.