Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerin ardından çeşitli sloganlar attıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden biri yaşı küçük 13'ü dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenilen şüpheliler, Güvenlik ve Çocuk Şube müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.



Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli gruplarca "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntülerin incelendiği belirtildi.



Açıklamada, "Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheliden biri yaşı küçük olmak üzere 13 şüpheli yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi.