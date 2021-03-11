Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti.

Konvoyda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu ile şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, kazayla ilgili gazetecilere, Ensarioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş da yaralıların tamamının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ensarioğlu'nun bileğinde kırık var, durumu iyi. Kendi talebi üzerine memleketi Diyarbakır'a sevk ediyoruz." dedi.