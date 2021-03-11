Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına göre, bu dönemde 828 bin esnafın 5,6 milyar liralık hazine faiz destekli kredileri ertelendi. İş yeri kira stopajı yüzde 20'den 10'a indirildi.

Faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan, reklam, çevre temizlik vergileri, faaliyet göstermedikleri tarihler için tahsil edilmedi.

345 bin işletmenin ve 7 milyon vatandaşın finansman ihtiyacının Hazine kefaleti ile karşılanması sağlandı.

10 milyar liralık Turizm Destek Paketi uygulanmaya konuldu.

Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılmak üzere 30 milyar liralık destek paketlerinden yararlanma imkanı getirildi.

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere ve vatandaşlara finansmana erişim kolaylığı sağlandı. 44,3 milyar liralık Temel İhtiyaç Kredi Paketleri sunuldu.

Vergi indirimleri oldu

Salgın sürecinde ayrıca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Mikro İşletmeler Destek Paketi, Turizm Destek Paketi, Finansman Destek Paketi, Eximbank Stok Destek Paketi, TOBB Nefes Kredi Destek Paketi, Temel İhtiyaç Kredi Destek Paketleri ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kredi Destek Paketi açıklandı.

Yaşanan süreçte, vergi indirimleri de vatandaşların ihtiyaçlarına çare oldu. Bu kapsamda, Covid-19 aşılarının ithal ve tesliminde KDV oranı 2021 yılı sonuna kadar yüzde 1'e indirildi.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e, yeme-içme, sinema, tiyatro, müze, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8'den 1'e indirildi.