Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Demir, başta F-35, S-400 ve Millî Muharip Uçak (MMU) olmak üzere yerli savunma sanayii projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin MMU ile süper lige çıkacağını belirten Demir, özetle şunları söyledi:

HAK KAYIPLARI VAR

“F-35 Savaş Uçağı Projesi’nden Türkiye’nin çıkarılmasına ilişkin başlatılacak hukuki süreç birkaç aşamalı. Önce Türkiye’deki hukukçularla bir araya gelerek yol haritasını belirledik. İkinci bir ABD’li hukuk firması ile de anlaşma imzaladık. Çok yönlü bir mesele, programın içinde olduğumuz sürece hem Türk şirketlerin hem de ABD’li şirketlerin hak kayıpları var. ABD’li firmalara 500- 600 milyon dolarlık ek yük gelecek.

S-400’lerde ikinci sistem birincisi gibi olmayacak. Burada çok sayıda detay var. Ödemelerin takviminden tutun, teknik iş birliğine kadar çok sayıda detayın görüşüldüğü bir süreç. O açıdan birinci sistemde olduğu gibi, gidip hemen alıp, getirip, kuralımdan ziyade, kavramın toptan masada olması ve bizim taleplerimizin ve amaçlarımızın yerine gelmesini bekliyoruz. Çok kısa bir süreç olmamasının sebebi de bu.

Hisar A ve Hisar O’un test süreçleri tamamlandı ve teslim sürecine geçildi. Hisar U çalışılmaya devam ediyor. Türkiye, yerli hava savunma sistemi Hisar’da önemli kazanımlar elde etti. Hürkuş’ta da teslimata hazırlanıyoruz. Hedefimiz şu anda Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi.

UYDU ŞİRKETİ KURACAĞIZ

Türkiye’nin bir uydu şirketinin olması gerektiği fikrini ilk göreve geldiğim günden beri tekrarladım. Uydu şirketinin formal yapılanmasının hukuki süreci kendi içinde devam edecek. Şirket varmış gibi projelerimiz sürecek.