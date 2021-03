Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Suriye’deki iç savaşın 10. yılına girmesi münasebetiyle bir anket yaptı. Ankete Suriye, Lübnan ve Almanya’da ikamet eden 18 ila 25 yaşlarındaki gençler katıldı. Konuyla ilgili konuşan ICRC'nin Cenevre merkezli genel müdürü Robert Mardini, “Özellikle Suriyeli gençler için son 10 yıl kayıp. Çoğu geleceklerini, fırsatlarını ve sevdiklerini kaybetmiş. Bu savaş, onların hayatlarını çaldı” dedi. ICRC'nin Cenevre merkezli Yakın ve Orta Doğu bölge direktörü Fabrizio Carboni da “Bu gençler şimdi bu ıstırap verici krizin ikinci on yılıyla karşı karşıyalar. Onların gelecek yılları da çatışma içinde geçecek” yorumunda bulundu. Öte yandan anketin sonuçları şöyle:

∂ Suriyeli her iki gençten biri, çatışmalarda yakın akrabasını veya arkadaşını kaybettiğini söyledi. %16’sı ise ebeveynlerinden en az birinin öldüğünü veya ağır yaralandığını belirtti.

∂ %54’ü bir akrabası ile irtibatını kaybetti.

∂ %62’si evlerini terk etti.

∂ %49’u savaş sebebiyle gelirini kaybetti.

∂ %77’si yiyecek ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Suriye’de ise bu oran %85.

∂ %57’si okulu bırakmak zorunda kaldı.

∂ %20’si evlilik planlarını erteledi.

∂ %54’ü uyku bozuklukları yaşıyor, %73’ü anksiyete ile boğuşuyor, %58’i depresyonda, %46’sı yalnızlıktan muzdarip, %62’si hayal kırıklığı içinde. Bu cevaplara göre her üç gençten birinin psikolojik desteğe ihtiyacı var.

∂ Bütün bu sonuçlara rağmen gençlerin çoğu geleceğe umutla bakıyor.

ÇOCUKLARIN SAVAŞSIZ GÜNÜ YOK

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkedeki krizin artık manşetlerde dâhi yer almadığını belirten Guterres, “Dünya 10 yıldır bu yıkımı ve dökülen kanı izliyor. Suriye halkı bu yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldı. Yaşanan vahşetin boyutu vicdanları sarsıyor. Suriye'de sürdürülebilir barış için sorumluların hesap vermesi gerekiyor” dedi. BM Güvenlik Konseyine uzlaşma çağrısı yapan Guterres, konuşmasını şöyle bitirdi: Suriyeli çocukların yarısı savaşsız bir gün görmedi. BM Güvenlik Konseyi bu krize çözüm bulmalı. Barış için somut adımlar atılmalı.