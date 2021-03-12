Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz.

-Döner sermayeyi Meclis denetimine alıyoruz.

-Kamuda taşıt alımı, kiralanması, temsil ve ağırlamaya sınırlama getiriyoruz.

-Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemler tek bir kalemden yürütülecek.

-Devletin sunduğu sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerinin ulaşmasını, bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemine entegre ediyoruz.

-Bütçe sonuçlarını ve planlarını üç ayda bir kamu maliyesi raporu ile milletimizle paylaşıyoruz.

-Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payını azaltıyoruz.

-Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

-Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz.

-7/24 hizmet verecek dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

-Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sistem getiriyoruz.

-Sektörel kamu alımı kanunu çıkarmak için çalışmalara başlıyoruz.

-Kamu ihalelerine katılan şirketlerin yetkinliklerini kamu oyu ile paşlaşacağız.

-Kamunun ithal ürününü azaltmak için merkezi izleme sistemi kuruyoruz. Kamu alımlarına standart getiriyoruz.

-Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

-Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

-Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz

-18 yaş altı çocukları bireysel emeklilik sistemine dahil ediyoruz.

-Sağlık endüstrileri başkanlığı kuruyoruz.

-Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz

-Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz

-Zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getiriyoruz.

-Katılım ve finans sektörü tek çatı altında toplanacak.

-Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz

-İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz.

-Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz. Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde karar alma hızımız artacaktır.

-Tarla ile hallerde kalan taze meyve sebzenen piyasaya kazandırılması için harekete geçiriyoruz.

-Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz

-Kalfaların ücretlerini yükseltiyoruz.